更多編輯台推薦新聞：
南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

疫情整理包》確診新定義上路本土逾8萬例 兒童打輝瑞疫苗將優先安排

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土8萬5310例 增183例中重症、41死
首頁 / 兩岸

衛星圖像顯示 中國持續濫建並軍事化南海島礁

2022/5/18 13:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）美國之音（VOA）報導，衛星圖像顯示，中國繼續在南海有爭議的渚碧礁（Subi Reef）大興土木，美國印太司令部司令3月曾指，包括渚碧礁在內，至少3個南海島礁已被中國完全軍事化。

美國之音17日報導，藉由衛星圖像分析開發人工智慧（AI）技術的公司Simularity Inc.，比對本月5日與去年12月15日渚碧礁的衛星圖像，發現新的結構體和7個正在大興土木的工地。

報導指出，自1988年以來，中國一直佔據這片珊瑚礁，但菲律賓、台灣和越南也聲稱擁有主權。

報導說，Simularity於7日在網站及推特公佈這項新發現，並說這7個工地位於渚碧礁的北部和南部，清晰可見卡車、施工機具和材料等。

報導指出，工地裡堆著「大量的沙子」，顯示施工方正闢建新的道路和結構體。Simularity公佈的衛星圖像還發現，渚碧礁南部某個地點有新建圍牆和停車場，用途為何尚無法斷定。

報導說，Simularity去年7月曾發表報告，詳述中國船隻把糞便和污水倒入海裡，破壞珊瑚礁，中國駐菲律賓大使館則反控Simularity妖魔化中國。

報導指出，美國印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）上將3月20日受訪表示，南海至少3個有爭議島礁已被中國全面軍事化，並且在島礁佈建反艦和防空飛彈系統、雷射和干擾裝置及戰鬥機。

報導說，中國2013年開始在南沙群島展開大規模的疏浚和填海造島，渚碧礁是其中之一。

根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）公布的數據，目前為止，中國在渚碧礁填海造地的面積達976英畝（約394萬9725平方公尺）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110518

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族