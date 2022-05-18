衛星圖像顯示 中國持續濫建並軍事化南海島礁

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（中央社台北18日電）美國之音（VOA）報導，衛星圖像顯示，中國繼續在南海有爭議的渚碧礁（Subi Reef）大興土木，美國印太司令部司令3月曾指，包括渚碧礁在內，至少3個南海島礁已被中國完全軍事化。

美國之音17日報導，藉由衛星圖像分析開發人工智慧（AI）技術的公司Simularity Inc.，比對本月5日與去年12月15日渚碧礁的衛星圖像，發現新的結構體和7個正在大興土木的工地。

報導指出，自1988年以來，中國一直佔據這片珊瑚礁，但菲律賓、台灣和越南也聲稱擁有主權。

報導說，Simularity於7日在網站及推特公佈這項新發現，並說這7個工地位於渚碧礁的北部和南部，清晰可見卡車、施工機具和材料等。

報導指出，工地裡堆著「大量的沙子」，顯示施工方正闢建新的道路和結構體。Simularity公佈的衛星圖像還發現，渚碧礁南部某個地點有新建圍牆和停車場，用途為何尚無法斷定。

報導說，Simularity去年7月曾發表報告，詳述中國船隻把糞便和污水倒入海裡，破壞珊瑚礁，中國駐菲律賓大使館則反控Simularity妖魔化中國。

報導指出，美國印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）上將3月20日受訪表示，南海至少3個有爭議島礁已被中國全面軍事化，並且在島礁佈建反艦和防空飛彈系統、雷射和干擾裝置及戰鬥機。

報導說，中國2013年開始在南沙群島展開大規模的疏浚和填海造島，渚碧礁是其中之一。

根據華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下「亞洲海事透明倡議」（AMTI）公布的數據，目前為止，中國在渚碧礁填海造地的面積達976英畝（約394萬9725平方公尺）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110518