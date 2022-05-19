中國放寬美俄多國入境防疫措施 取消7天核酸證明

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（中央社台北19日電）中國放寬部分國家入境旅客的檢測措施，其中對於美國旅客取消登機前7天的核酸檢測要求，只需在出發前48小時內接受「雙核酸」檢測。

中國駐美國大使館官網5月17日公告，20日起調整審核入境中國健康碼的規定，包括取消登機前7天核酸檢測和自我健康監測要求；無論是否曾接種疫苗，所有乘客出發前48小時都要進行「雙核酸」檢測，但仍要使用不同實驗室，其中一次檢測須於登機前24小時內，並在登機前12小時內做抗原檢測。

此外，入境上岸的船員取消額外隔離要求，與普通赴華人員採取相同標準。

中國駐美大使館表示，這次調整是對COVID-19疫情、病毒變異特點等多個因素作出的安排，將視疫情形勢和境外輸入情況動態調整。

另據中國駐俄羅斯大使館官網18日的消息，自俄羅斯赴華乘客同樣取消登機前第7日核酸檢測。對所有人群（包括未接種或未全程接種疫苗，已全程接種滅活或非滅活疫苗人員）均不再要求抗體檢測，不再要求提交COVID-19疫苗接種證明、「自我健康監測表」。

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但俄羅斯赴華旅客須實施7天嚴格閉環隔觀管理，並在登機前2天接受核酸檢測，無需再進行血清抗體檢測。赴華乘客獲取健康碼綠碼後，須在乘機當天在機場登機前接受快速核酸檢測，由航空公司負責查驗報告。

綜合香港01等港媒報導，除了上述兩國，中國駐西班牙、埃及、波蘭、阿拉伯聯合大公國、塞爾維亞和孟加拉國大使館也公布，取消部份檢測要求，並縮短入境前的隔離日數。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110519