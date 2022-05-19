中共多省專職副書記兼任政法委 學者：過渡現象

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（中央社記者沈朋達台北19日電）中共目前有6個省的省委專職副書記兼任政法委書記，是最普遍的兼任職務。不過陸媒引述學者分析認為，不需過度解讀這個過渡現象，省委專職副書記兼任不會成為趨勢。

中國新聞週刊報導，中共省級黨委的領導格局多為「一正兩副」：一名省委書記，另一名兼任政府首長的副書記，以及一名專職副書記；新疆和西藏則為「一正四副」格局。專職副書記經常被視為省委排名第3號人物。

專職副書記一般是協助書記處理黨建、黨務日常事務，並負責黨委綜合性、協調性工作和書記委託事項。不過報導指出，目前全國31個省中，有過半數的16省專職副書記兼任其他重要領導職務。

報導說，其中又以兼任政法委書記最為普遍，共有6省，分別是：海南省的徐啟方、福建省的羅東川、河南省的周霽、青海省的誾柏、貴州省的時光輝，和上海市的諸葛宇杰。

周霽、諸葛宇杰和徐啟方是先擔任專職副書記才兼任政法委書記；其餘3人則是先擔任省委常委、政法委書記，出任專職副書記後繼續兼任。

政法委是中共黨委管理公安、檢察院、法院和司法局的部門，並與維護國安、社會穩定有關，經常被視為中共的「刀把子」。因此，上述的兼任趨勢是否有意涵，引起關注。

不過報導引述中共中央黨校教授竹立家表示，相信這個現象與人事調整有關，人選若未到位，可由專職副書記兼任，「不必過度解讀」。

他說，專職副書記兼任不會成為趨勢，也不會長期兼任。他認為，中共中央選用人才需全方位考察，寧缺毋濫，人員調整也需時間，要等省委領導班子配備齊全後再觀察這個問題。

竹立家指出，從職能定位來看，省委專職副書記主要輔助書記工作，是「多面手」，兼任只是過渡現象。（編輯：唐佩君）1110519