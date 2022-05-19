疫情衝擊手機業務 小米集團第1季陷入虧損

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（中央社台北19日電）疫情衝擊下，中國手機製造商小米集團今天公布2022年第1季財報，總營收人民幣733.52億元（約新台幣3235億元），比去年同期減少4.59%，歸屬母公司淨虧損5.88億元，出現轉盈為虧。

經調整淨利潤，小米集團也由2021年第1季的61億元，銳減52.9%至今年第1季的29億元。

智慧手機是小米最重要的營收來源。綜合澎湃新聞等陸媒報導，小米在香港交易所公告指出，2022年第1季智慧手機收入457.6億元，與去年同期相比減少11%；智慧手機出貨量也由去年同期的4940萬支，減少至3850萬支。

小米稱，這主要是由於核心零組件供應的持續短缺、COVID-19疫情反覆以及全球宏觀經濟環境導致。

小米第1季轉投資也出現虧損5億元，而2021年第1季則有利潤78億元。

另外，小米第1季的研發開支年增16%達35億元，主要是研發人員薪酬增加及投入智慧電動汽車等創新業務相關的研發開支增加所致。

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財報引述市研機構Canalys稱，小米第1季智慧手機市場出貨量3850萬支，在全球排名第3，市占率12.6%。小米在中國大陸智慧手機出貨量僅排名第5，市占率13.9%。

報導引述小米總裁王翔表示，疫情導致很多門市處於關閉狀態，對購買欲望產生較大影響。目前疫情給小米業績帶來了困難，這是事實。但是疫情會過去，小米會在重點領域持續投入，提升運營效率。（編輯：楊昇儒）1110519