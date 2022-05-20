俄殷鑑不遠 外媒：中共令官員處分海外資產防制裁

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）俄羅斯入侵烏克蘭後接連受到西方國家制裁，據外電報導，俄國「前車之鑑」使得中共3月向部分高級官員發出禁令，禁止其配偶、子女直接或間接持有海外房地產或實體股份。

據華爾街日報5月19日報導引述知情人士透露，中國共產黨3月間發布這項禁令，主要對象是部級官員。若是配偶或子女在國外擁有大量資產，這些高級官員將失去晉升機會，以防未來受到類似於目前國際社會對於俄羅斯所做的各類制裁。

報道稱，這份禁令顯示中共總書記習近平試圖將中共面臨的地緣政治風險降至最低，如果美國和其他大國對中國實施制裁，具有海外金融風險的官員可能會成為負擔。

報導也提到，這些官員及其直系親屬也將被禁止在海外金融機構開設帳戶，除非他們有正當、合法理由，例如求學或工作。

知情人士在報導中表示，尚不清楚這份禁令的明確效力，然而已經陸續有些高級官員的親屬出售海外公司的股份。

據美國之音（VOA）報導，外交政策（Foreign Policy）雜誌副編輯巴默（James Palmer）指出這項禁令是習近平上台後「反腐運動」的延續。「黨內菁英在海外投資一直都不是被讚許的事，受到各種監管。」

他說，監管的原因之一是這些資產在海外，中國的管轄長臂難以觸及；另一原因是這觸犯了中共領導層本身的利益。

然而巴默認為這項規定要執行很困難，因為中共黨內每個高官都希望能在海外擁有資產，作為預備方案，方便在必要的時候逃離中國。「中共為了政黨的利益，必須防止這樣的現象，但執行起來並不容易。」

對於中共這項禁令，部分專家則抱持懷疑態度。

中國問題專家利明璋（Bill Bishop）在個人的推特發文形容，「我們現在正身處在中共菁英政治流言的愚蠢季節」。他指出，到目前為止並沒有看到可信的資料能夠證實這項資訊，這個訊息顯然混雜了「期望與操縱」。

他文中提到，如果這項政策真的執行，「不久之後加州和紐約市將出現一些不錯的房地產交易。」（編輯：唐佩君）1110520