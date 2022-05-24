孫春蘭視察北京防疫：盡快實現社會面清零

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（中央社台北24日電）北京市這波本土疫情仍處於膠著狀態，中國國務院副總理孫春蘭昨天在當地調研指導疫情防控工作，強調要堅持「動態清零」總方針，加快流調、轉運及隔離，盡快實現社會面清零。

新華社23日報導，孫春蘭強調，各級黨政幹部要貫徹中共總書記習近平關於疫情防控的指示，要堅持「動態清零」總方針，加快流調、轉運、隔離，盡快實現社會面清零。

報導指出，孫春蘭曾到海淀區、東城區實地考察發生聚集性疫情的購物中心及商業區等，並在區疫情防控指揮部召開座談會。

她強調，要加強統籌工作和區域協同，將工作力量和防疫資源向疫情重點地區傾斜，加快處理聚集性疫情。大 專院校、商場超市等要嚴格落實閉環管理，查補防控漏洞，防止出現聚集性疫情。

她又指，核酸篩查要保持高質量及應檢盡檢，流調排查要更細緻，「三區」（封控、管控、防範）劃分要更科學合理，封控管控區要嚴格落實各防控措施，避免封而不控、管而不嚴，實行居家辦公的區域要從嚴管控人員流動，加強大專院校疫情防控工作。

孫春蘭此前多次到疫情嚴重地方進行調研，包括曾到上海市及吉林省吉林市。去年江蘇揚州10天內超過400例本土COVID-19病例，她也曾到當地視察防疫工作。

北京市本輪疫情染疫數字雖不及上海多，但一直處於膠著狀態，官方通報23日新增本土48例，海淀區友誼社區1800名民眾轉運至河北張家口隔離7天。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110524