做酸酸防冠冠 中國核酸檢測變兒歌引發爭議

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（中央社記者張淑伶北京24日電）中國社群平台微博上，近日有不少網友轉發有關推廣做核酸檢測的兒歌，歌曲灌輸孩童「做酸酸（核酸）、防冠冠（新冠）」，網友認為這種宣傳太弱智，呼籲「救救孩子」。

這首改編兒歌用幼兒化的語言描述做核酸檢測，紅色蓋子的採集試管和白棉簽化身為「紅管管、白簽簽」，要小朋友「排隊一起做酸酸。做完酸酸吃飯飯，吃完飯飯等單單。單單出來，繼續排隊做酸酸。在家待著防冠冠，木事（沒事）不能胡轉轉。胡轉可能得冠冠，鬧滴不好躺板板。（鬧得不好躺棺材）」。

許多網友並不接受這樣的兒歌。他們紛紛留言：「對這麼小的娃娃搞訛詐恐嚇真的好嗎？」「每個人的人生就為了等核酸，人的生命力就在這等待中耗盡，哎！人生就一個等字了得?」「救救孩子...」還有人在轉發貼文中標註「疫情下的光怪陸離」。

這些大同小異的歌詞出現在幼兒讀本上，有些則由小朋友錄唱在網上播放，還有不同地區方言版本的念詞唱誦。

在網上搜尋可發現，早在1月8日，河南鄭州市政府官方微博「鄭州發布」就發布了相似的兒歌圖卡，同時以文字倡議，撲滅疫情需要每位市民的高度自覺和積極參與。

至於網傳收錄這首兒歌的讀本究竟是不是學校課本，目前未獲證實，不少網友質疑是「p圖」，使其整體編排像課本。有網友認為，且不論是不是P圖，「關鍵這是常態了嗎？」

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這首推廣做核酸的兒歌可能是改編自另一首民謠「紅傘傘白桿桿，吃完一起躺板板，躺板板埋山山，親朋都來吃飯飯」，後者出自於一首雲南民謠，因為雲南消防2021年發布的一個宣傳影片中配上了這段「魔性」的台詞，提醒民眾注意有毒蘑菇，結果民謠立刻流行起來，衍生出許多版本。

「做酸酸」的兒歌令人聯想到疫情初期，同樣由兒童演唱的「方艙醫院真神奇」，當時無論是演唱孩童的妝容還是歌詞內容都引發爭議。在當下中國多城市進入核酸檢測常態化背景之下，把核酸檢測教育成孩童的日常生活，在部分人士聽來，更覺得無奈可悲。（編輯：唐佩君）1110524