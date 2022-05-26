中國醫保局：常態化核酸檢測費用由各地政府負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）中國堅持「動態清零」應對疫情，多地近日展開常態化核酸檢測，費用驚人。中國國家醫療保障局今天表示，核酸檢測費用多次降價，疫情防控成本降低，常態化核酸檢測成本由各地政府負擔。

國家醫保局有關負責人在官媒央視26日報導中，作出上述表示。

這名負責人表示，常態化核酸檢測可以及時發現COVID-19感染源，有效切斷傳播途徑，這是動態清零有效手段。國家醫保局發揮醫藥耗材價格管理職責，持續將檢測價格導入更低區間，核酸檢測連續多次降價，疫情防控成本持續降低。

這名負責人指出，關於近期網路輿論關注的常態化核酸檢測費用，依據相關意見書，所需費用由各地政府承擔，目前各地均由財政部門對常態化核酸檢測提供資金支持。

國家醫保局、國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組22日印發最新通知。

「通知」要求各地6月10日前將核酸檢測單人單檢降至不高於每人份人民幣16元（約新台幣70元），多人混檢降至不高於每人份5元。對於政府組織大規模篩查和常態化檢測的情況，要求檢測機構按照多人混檢不高於每人份3.5元提供服務。

中國地方財政收入4月驟減，多個城市財政收入負成長，部分區域甚至出現「負收入」。為追求疫情清零，中國持續進行大規模核酸檢測，引發拖累地方財政議論。

據中新經緯7日報導，中國一線、二線城市（2021年人口為5.05億人）如果都實施常態化核酸檢測，初估每個月費用為1212億元，年耗1.45兆元。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110526