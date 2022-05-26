外媒揭新疆警察文件 陸委會籲中共尊重人權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北26日電）多家外媒25日公布「新疆警察文件」，揭維吾爾人遭遇的人權問題。陸委會發言人邱垂正今天對此呼籲陸方尊重人權和多元文化，不要無理干預國際社會探查新疆人權的真實處境。

邱垂正26日在例行記者會中回應相關提問時說，注意到近年以來許多中共治疆的實際情況曝光，人權是普世價值，政府長期關注及呼籲中共尊重人權，近年來，陸方壓迫新疆維吾爾族人的信仰、文化等自由，已遭到國際社會的嚴重關切及批評。

邱垂正稱，縱使北京透過宣傳企圖掩飾在新疆迫害人權，但事實無法被掩蓋。因此再次呼籲北京當局，改變內部治理忽視人權自由的問題，尊重保障人權及多元文化的差異，不要無理干預國際社會探查新疆人權的真實處境，「因為這也是檢視中共治理文明程度的重要指標」。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）23日起到訪中國，行程包括廣東廣州，新疆喀什和烏魯木齊。

德國明鏡週刊（Der Spiegel）、英國廣播公司（BBC）等多家媒體25日同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files）。（編輯：楊昇儒）1110526