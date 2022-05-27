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清零拖累經濟 兩投行下調中國GDP至4%以下

2022/5/27 17:44（5/27 18:20 更新）
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2投資銀行近日下調中國今年經濟成長預測，主因是清零政策拖累經濟。圖為天津市民25日接受核酸檢測。（中新社）
2投資銀行近日下調中國今年經濟成長預測，主因是清零政策拖累經濟。圖為天津市民25日接受核酸檢測。（中新社）
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（中央社台北27日電）中國國務院總理李國強25日警告，目前中國經濟有跌出合理區間的危險。投資銀行瑞銀及摩根大通近日下調中國今年全年經濟成長預測，皆低於4%，主要是因為清零政策拖累經濟。

中國預估今年GDP增速目標約5.5%。美國財經媒體CNBC在26日報導，瑞士銀行（UBS）本週將中國今年全年經濟成長預測由4.2%下調至3%，是該行對中國經濟成長率的最低預測。

報導又指，摩根大通（JPMorgan）本週也將中國今年全年經濟成長預測，由4.3%下調至3.7%。兩間投資銀行今年已是第3次下調中國今年全年經濟成長預測。

報導引述瑞銀經濟學家汪濤及其團隊24日發表的研究報告指出，因Omicron病毒變異株的特性，中國的防疫措施不大可能像2020年時很快鬆綁，持續的限制及沒有清晰出路，加深影響消費者的需求及企業的信心。

報導指出，2020年中國是全球主要經濟體中，唯一保持經濟成長的國家，當年經濟成長為2.2%，主要由於中國能夠很快恢復生產，而多數國家仍處於封城狀態。

不過，現在很多國家已與病毒共存，但中國因為擔心會拖垮醫療體系及老人疫苗接種率低，仍然堅持「動態清零」。

報導又引述摩根大通中國首席經濟學家朱海斌及其團隊23日發表的研究報告指出，清零政策仍然是中國經濟中最大的不確定性，包括經濟活動持續中斷及疫情重來的風險。

不過研究也指出，中國可能會在未來數月推出更多刺激經濟方案。

研究報告又推算，中國常規核酸檢測成本每年高達400億至500億元人民幣（約新台幣1700億至2170億元），占GDP最少0.4%到0.5%，這還未包括其他公共醫療開支及建設核酸檢測站等成本。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110527

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