中國首例變異株BA.5患者 曾打4劑國產疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）中國疾控中心28日發布「中國疾病預防控制中心週報」，上海發現中國首例感染Omicron變異株BA.5的病例，患者為中國籍男子曾接種4劑中國製疫苗，他從烏干達搭機中轉抵達上海。

根據這份週報，荷蘭航空編號KL857的班機4月27日降落在上海市浦東國際機場，機上乘客轉往位於松江區的防疫旅館隔離觀察14天，並按常規實施篩檢。

其中一名37歲的中國籍男子於4月29日通報確診且輕症。他是4月25日搭荷蘭航空編號KL535的航班自烏干達起飛，26日在荷蘭阿姆斯特丹轉機，並於27日由韓國首爾乘班機KL857抵達上海。

患者曾在中國與烏干達兩地合計共接種4劑國產疫苗，是由隸屬中國醫藥集團的北京生物製品研究所有限責任公司研發。

這名病患隨後轉往上海市公共衛生臨床中心接受治療，並於5月12日康復出院，不過隔天檢測他通報確診當天從鼻咽拭子取得的樣本，經基因定序分析，發現他感染Omicron的變異株BA.5。

另據中國官方「健康時報」29日報導，這是中國通報的首例BA.5病例，感染者是從境外移入。

中國疾控中心發布的報告指出，全球首例BA.5的基因序列是在今年3月15日上傳至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）平台，這是2月25日在南非從患者鼻咽及咽喉拭子採得的樣本。

報告說，最近幾週BA.4與BA.5在南非日益猖獗，並且3個月內已擴散至其他19國，若干國家如葡萄牙因BA.5入侵而染疫數攀升，於此同時，南非也通報自4月以來，住院患者略增。

研究顯示疫苗覆蓋程度與爆發BA.2大流行的各國，可能會左右BA.5的浮現，不過因BA.5引發的疫情持續時間還不夠長，有必要繼續觀測和評估，才能進一步釐清BA.5的特性及造成的影響。

此外，健康時報的報導指出，近期遼寧省丹東市與山東省煙台市均通報發現感染Omicron變異株BA.2.3病例，包括27日遼寧新增的11例本土無症狀感染者，而且是中國境內第2次通報發現BA.2.3。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導說，香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒變異有一定規律，它的3萬個核苷酸大概每個月內會出現2個突變，與其他病毒相比突變速度不算快。

金冬雁指出，按照病毒傳播規律，這種小的突變有可能是病毒在中國流行時自行產生，也有可能是境外輸入，但只要變異株沒發生明顯變化，無須太過擔心。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110530