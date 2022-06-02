美參議員達克沃絲訪台傳達軍事合作 共軍首呼練兵備戰

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美國聯邦參議員達克沃絲（左）率團5月30到6月1日訪問台灣，期間晉見總統蔡英文（右）時強調，美國會跟台灣站在一起。（中央社檔案照片）

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（中央社台北2日電）美國聯邦參議員達克沃絲近日訪台傳達美台軍事合作，中共解放軍除示警「美台勾連」並首度使用「練兵備戰」一詞，中國專家指當前解放軍不再僅僅發出警告，而是加強對台軍事鬥爭準備。

達克沃絲（Tammy Duckworth）訪團5月30到6月1日訪問台灣，期間晉見總統蔡英文時數次強調，美國不只在軍事上會支持台灣，也會確保台灣不會孤軍奮戰，美國會跟台灣站在一起。

另蔡總統說，去年7月達克沃絲領先提出「台灣夥伴法案」，獲得跨黨派支持，也因此，美國國防部正積極研議國民兵跟台灣合作交流。最近，達克沃絲也進一步提出法案，支持美軍的印太部署，要優先因應台灣的安全處境。

在達克沃絲訪台期間，共軍東部戰區6月1日在台灣周邊海空域組織聯合戰備警巡，指這是針對「美台勾連」採取的必要行動。並強調戰區部隊持續加強「練兵備戰」，堅決挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀。

對此台灣國防部表示，有關台海周邊共軍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。

「香港01」新聞今天報導，由於事涉台美軍事合作敏感議題，台海情勢受到牽動。5月30日解放軍出動30架次、9種機型的軍機進入台灣西南空域，據台灣說法，這是今年數量第二多的一次巡航。解放軍東部戰區更首次使用「練兵備戰」一詞，針鋒相對體現情勢恐非台灣內部感受的那般「風平浪靜」。

這篇報導指去年11月美國跨黨派議員接連訪台，當時解放軍東部戰區相應舉行聯合戰備警巡，而在美國總統拜登近期「防衛台灣」說法之後，達克沃斯緊接著訪台，東部戰區一週內組織兩次戰備警巡，相隔時間之短、次數之頻繁，不再像早期僅說「例行演練」，直接表明針對美台的行動已經成為「新常態」。

而環球時報6月1日也報導，指當前解放軍的軍事行動已不只是警告。

這篇報導指出，解放軍捍衛領土和國家主權完整的決心在世界上絕無僅有，當前解放軍的軍事行動已不只是警告，而是在加強對台軍事鬥爭準備，打造「以戰止戰」的能力。

報導採訪中國軍事專家宋忠平，表示當前解放軍需要做好軍事鬥爭的準備，因為美台勾連可能會不斷加碼，不排除未來美國會突破底線，撕掉最後的偽裝，公開支持台獨。

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宋忠平說，當前解放軍的軍事行動已不再僅僅是警告，而是加強對台軍事鬥爭準備，尤其是對美軍事鬥爭的準備，要有能力以戰止戰，這才是最為關鍵的。

另一位匿名的軍事專家則分析，相較軍隊而言，美國民警衛隊作為「準武裝力量」，與台灣軍方展開合作屬於「灰色地帶」，看上去似乎降低敏感度，成本和挑釁烈度比較低，但同樣屬於一種漸進式的「切香腸」的策略。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110602