重重警力監視下 天安門母親成員赴公墓祭拜親人

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（中央社台北4日電）今天是六四事件33週年，「天安門母親」5名成員早上在重重警力監視下，赴北京萬安公墓祭拜在六四事件遇難的親人。他們強調，向中共當局提出的「真相、賠償、問責」三項要求沒有改變。

據自由亞洲電台（RFA）報導，「天安門母親」5名成員在警方的特別安排下，4日早上到北京萬安公墓紀念逝者。現場數十名便衣員警帶著照相機和攝影機拍攝。

「天安門母親」成員張先玲、黃雪芬、尤維潔等5人，代表8名遇難者，由公安專車送到萬安公墓。9時30分許，祭奠活動由天安門母親發言人尤維潔主持，段昌其致悼詞：

「今天是『六四』慘案33週年的紀念日，我們聚集在萬安公墓的墓園裏，紀念在『六四』慘案中遇難的親人，他們是：袁力、段昌隆、楊明湖、楊燕聲、郝致京、王衛平、郭春珉、王楠。」

悼念詞寫道，「1989年6月3日深夜至4日的淩晨，政府動用野戰軍，使用機槍、坦克屠殺和平示威的學生和市民……33年過去了，我們已將悲痛深埋心底，化成了抗爭的力量，為你們和『六四』冤死的英靈討還公道」。

「天安門母親」85歲高齡的成員張先玲表示，整個祭奠儀式和往年一樣，約30分鐘，但是公安便衣人員明顯多於去年。「今天在墓地的便衣人員非常多，我們祭奠現場可能就有20多人，加上週邊的可能就有50人左右。墓地的外邊戒備森嚴，汽車停了很多。」

她說，33年過去了，天安門母親群體提出的「真相、賠償、問責」三項要求沒有改變，但是政府始終採取迴避的方式。

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「六四是他們（中共）心裏的一個結，他知道這是欠下的血債，是要有報應的，是要說清楚的，在光天化日之下殺老百姓，這在共和國歷史上沒有過，雖然各種運動整死人，害死人也有，但是光天化日之下在首都開槍，打一些反貪污、反腐敗的百姓和學生，這恐怕是頭一次，也希望是最後一次。」張先玲說。

33年前，張先玲的兒子王楠在天安門西側南長街南口被射殺，年僅19歲。數十年來，難屬們每年都會向當局發出公開信，要求交代六四真相，追究屠城責任。（編輯：楊昇儒）1110604