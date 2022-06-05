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六四33週年 港警銅鑼灣一帶拘捕6人

2022/6/5 15:28
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（中央社台北5日電）香港無法公開舉行六四悼念活動，但昨天維園及銅鑼灣一帶氛圍緊張。港警聲稱，有5男1女因涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」而被捕。

六四天安門事件在香港已成為禁忌，在「港區國安法」實施後，港府全面戒備，封閉維多利亞公園、禁止集會。

但是昨天晚間仍有香港人走到維多利亞公園及銅鑼灣一帶，以不同方式點亮燭光，諸如亮起手機的手電筒功能、手持未點燃的蠟燭、拿著坦克玩具模型，亦有民眾手持寫上「毋忘六四」的看板。

這些人當中有人遭到警方盤查。據香港01報導，香港警方表示，截至昨晚11時30分，共有5男1女在銅鑼灣及維園一帶被捕，年齡介於19至80歲，並檢獲一把萬用軍刀。

港警指控他們分別涉嫌「煽惑他人參與未經批准集結」、「阻礙警務人員執行職務」及「藏有攻擊性武器」。

直到5日凌晨0時30分，維多利亞公園才逐步解封，港警移除現場所有鐵馬，但仍派部份人手留守出入口，准許香港市民可自由進出。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110605

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