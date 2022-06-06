中國單日新增染疫86例 內蒙古疫情升溫源頭不明

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（中央社台北6日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例86例（含確診與無症狀感染）。北京、上海單日新增病例均降至個位數；內蒙古疫情升溫，源頭未明，當地展開「敲門行動」，對疫情摸底調查。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例31例。當中，本土病例25例，以內蒙古病例有16例最多，接續是北京5例，上海4例；境外移入則有6例。

當天通報無症狀感染者140例，其中境外移入79例、本土病例61例。單日新增本土無症狀感染者以內蒙古有33例最多，其次是遼寧13例，上海則有4例，北京有1例。

上海昨天新增染疫共8例，單日新增本土病例數雖降至個位數，但社會面發現3例感染，感染者涉及3處地點均被列為中風險地區。當天無新增死亡病例。北京新增本土病例數則為6例，涉及朝陽、豐台與海淀3個區，這波疫情北京累計感染者達1822例。

內蒙古疫情升溫，昨天新增本土病例數達49例。內蒙古此波疫情從6月2日開始，4天累計感染90例，疫情集中在錫林郭勒盟轄下二連浩特市，目前源頭尚不清楚。

為阻斷疫情，二連浩特市從5日下午3時起展開地毯式「敲門行動」，對疫情防控的相關訊息進行詳細摸排（摸底調查）、登記。由於中國全國高考將至，二連浩特市教育科技局局長王美琳日前稱，已對當地考生實施靜態管理。

截至5日24時，中國現有確診病例1179例（其中重症病例57例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4341例。尚在醫學觀察的密切接觸者12萬6500例；尚在醫學觀察的無症狀感染者5265例（境外移入514例）。

港澳部分，香港特別行政區通報確診病例累計33萬2721例（出院6萬2510例，死亡9386例），澳門特別行政區83例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110606