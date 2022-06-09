國台辦辯護九二共識 陸委會：無中華民國存在空間

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（中央社記者沈朋達台北9日電）中國大陸國台辦今天回應國民黨主席朱立倫的說法，為「九二共識」辯護。陸委會發言人邱垂正表示，中共定義的「九二共識」沒有中華民國存在的空間，已遭台灣多數民意質疑拒絕。

邱垂正9日在大陸委員會例行記者會中，做上述表示。

他說，陸委會注意到朱立倫對「九二共識」的相關談話，也注意到對岸回應。由於中共已定義「九二共識」為「一中原則」、兩岸同屬一中，和共謀統一，這個定義矮化台灣，沒有中華民國存在的空間，已遭台灣多數民意質疑和拒絕。

邱垂正說，台灣各界對中共的「一中原則」、「九二共識」的促統目標，已有了清楚認識，政府的兩岸政策立場明確而一貫，堅定捍衛國家主權、台灣的民主自由和台海穩定。

他呼籲中共當局放棄對台強加的框架，以及武力恫嚇作為，真正面對中華民國事實存在的課題，才有助於兩岸關係正向發展。

朱立倫日前訪美談到「九二共識」時，形容像美國的「一中政策」，是「沒有共識的共識」、「創造性模糊」。

中國國務院台灣事務辦公室9日以發言人馬曉光「答記者問」的方式回應，「九二共識」不容任意扭曲，兩岸在此基礎上協商談判，中共和國民黨也展開交流；並稱兩岸是「家裡事」，不需假手外人。（編輯：呂佳蓉）1110609