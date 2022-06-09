中國行為藝術家失聯 官方宣稱：帶去做核檢

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（中央社台北9日電）中國行為藝術家、環保志工「堅果兄弟」被指其在青海調研瀕臨絕種的川陝哲羅鮭後，在準備進入四川的關卡時，遭青海民警帶走，至今失聯。官方則稱，民警帶他去做核酸檢測，「人沒事」。

中國社交平台微博帳號「環保志願者關愛中心」在8日發布了「堅果兄弟」失聯的消息。

消息指出，「堅果兄弟」為了了解長江流域河流保護情況，一路從上游到下游對瀕危物種川陝哲羅鮭展開調查。在青海省果洛州班瑪縣調查完繁育基地後，準備進入四川境內時，遭到防疫關卡的民警帶回警局「深入調查了解」。

消息稱，「堅果兄弟」有向防疫關卡出示行程卡等防疫證明，但當地偏僻、沒有訊號，行程卡可能因此沒有顯示位址。截至6月8日上午9點，已超過13小時沒有他的消息。令人困惑的是，各地逐步開放了防疫政策，也已取消關卡，但民警卻對他盤查一整夜。

不過，根據東方網消息，從班瑪縣公安局獲悉，由於「堅果兄弟」到達檢查站後沒有核酸報告，由民警帶去做核酸檢測，「他們手機也沒電了，目前正在充電中，人沒事。」

「堅果兄弟」是一名「80後」（1980年代出生）的行為藝術家。過去10年以來，他關注北京霧霾狀況、LGBTQ群體、水資源環境保護，也幫助過深圳城中村的兒童。在中國保守的社會環境下，每次的行動顯得大膽、創新，引來矚目。

「堅果兄弟」曾經在2015年手持一台工業吸塵器，走在北京的街頭，對著天空蒐集灰塵，吸取北京霧霾100天，之後把蒐集到的灰塵混雜陶土製成了一塊磚。

2018年，他啟動了一項行為藝術。注意到陝西榆林一個名為小壕兔的地方水資源被汙染，他帶了1萬瓶農夫山泉去到當地，把原裝的清潔飲用水留給村民，然後裝上當地受污染的水。之後，他將這些裝滿汙染水的農夫山泉瓶子運到北京798藝術區展出。

另外，深圳城中村白石洲居民在2019年6月被告知要搬離，居民除了擔心無法負擔深圳其他地區的房價、租金外，對於孩子的學區問題也大傷腦筋。

「堅果兄弟」於是在白石洲蒐集400個布娃娃，並找來一輛重型挖土機，隨機夾起散落在地的娃娃拋向空中，象徵孩童因拆遷失去升學機會。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110609