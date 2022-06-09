北京朝陽暫停娛樂場所營業 疫情防控再度緊繃

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（中央社記者張淑伶北京9日電）北京當局昨天表示已連續5天沒有社會面新增COVID-19病例，結果今天在朝陽區及昌平區核酸採樣「10混1」陽性，又有社區因此臨時封閉。朝陽區宣布下午起暫停娛樂場所營業。

綜合北京日報app（應用程式）等媒體報導，北京市朝陽區文化和旅遊局發布，目前疫情防控情勢依然嚴峻複雜，為避免因人員聚集引發病毒傳播和交叉感染，打贏疫情狙擊戰，今天下午2時起，全區各歌舞娛樂場所、網吧（網咖）暫停營業。

今天上午，因出現核酸採樣10混1陽性，朝陽區的勁松六區在今晨臨時封閉，居民只進不出。勁松街道展開地區全域核酸檢測，要求全員參與。

同時，昌平區北七家鎮冠華苑社區也發出通知，因涉及10混1核酸檢測出現陽性，社區部分樓棟採取臨時封控措施，全體居民只進不出，解封日期待定。

昨天下午舉行的北京市疫情防控新聞發布會上通報，北京此輪疫情感染者累計1831人，已連續5天無新增社會面病例，「既往傳播鏈已得到有效阻斷」，解除限制的區域和行業有序「應復盡復」。豐台除封（管）控區外，居家辦公調整為正常上班，今天起轉入常態化疫情防控。

北京這一波疫情已歷時1個多月，全市餐館自4月30日禁止內用，直到6月6日才恢復。（編輯：唐佩君）1110609