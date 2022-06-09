封園近3個月 上海迪士尼10日開放部分園區設施

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（中央社記者吳柏緯上海9日電）受到疫情影響，上海迪士尼自今年3月下旬開始閉園。今天園方正式宣布，10日起開放度假區內的星願公園、商店等設施，樂園暫不開放。消息一出，旅遊平台上的搜尋量暴增。

根據上海迪士尼渡假區官方網站今天下午發布，園區內的星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道，將於6月10日起恢復營運。上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的兩座主題旅館繼續保持關閉，重新開放時間待定。

由於疫情防控因素，上海迪士尼度假區從今年3月21日起暫時關閉，至今將近3個月。

據澎湃新聞報導，在官方發布這項消息的1小時內，中國旅遊資訊平台「同程旅行」中，有關「上海迪士尼」的相關搜索，較前日同一時段成長87%，周邊的旅館也受到消費者關注。

報導進一步引述平台的統計數據顯示，今年6月以來，關於「上海迪士尼」的搜索熱度較5月下旬成長31%，遊客最關注的問題集中在上海迪士尼的開園時間、預訂管道等。

報導提到，在疫情防控情勢穩定的前提下，6月底至8月，中國各城市的主題樂園將有一輪客流高峰。

根據上海迪士尼渡假區的公告，10日開放後，恢復營運的區域都將採取限流，並縮短營運時間，並根據實際情況調整。遊客前往前可藉由官方App查詢最新的資訊。

於此同時，園區也會嚴格落實防疫規範，所有遊客均須持有綠色「隨申碼」以及72小時內的核酸檢測陰性證明，才可以進入園區。（編輯：唐佩君）1110609