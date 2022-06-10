中國5月CPI年增2.1% 輸入性通貨膨脹壓力不減

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（中央社記者吳柏緯上海10日電）中國5月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，年增幅與4月持平，略低於事前市場預估平均值2.2%。分析指，目前地緣政治衝突仍未平，中國面臨外部輸入性通貨膨脹的壓力不減。

根據中國國家統計局公布數據顯示，5月消費者物價指數（CPI）年增2.1%，和上月持平；生產者物價指數（PPI）年增6.4%，漲幅較4月下降1.6個百分點，連續7個月下降。

根據統計數字，5月的食品整體價格由4月上漲0.9%轉為下降1.3%，令CPI下降約0.24個百分點，其中，隨著蔬菜大量上市，物流逐步暢通，蔬菜價格下降15%，然而麵粉、糧食製品和食用植物油價格分別上漲0.8%、0.8%和0.7%。

綜合界面新聞、香港01，中國民生銀行研究院高級研究員應習文分析，目前地緣政治衝突仍未平息，中國面對外部輸入性通貨膨脹的壓力不減，須持續關注原油、飼料等大宗商品價格上漲帶來的影響。

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財信研究院副院長伍超明也在報導中提及，考慮到地緣政治衝突、供應鏈緊張等因素，全球大宗商品價格應將繼續處於高位，中國國內輸入性通貨膨脹壓力將持續存在；浙商證券首席經濟學家李超也表示，隨著俄烏衝突常態化，供應持續偏緊，而且面臨夏季需求高峰，能源價格將在未來較長的一段時間仍會維持在高位。

兩人均認為，儘管未來PPI年增幅會因翹尾因素大幅下降而走低，但降幅預計趨緩。（編輯：周慧盈）1110610