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中國學者：Q2可能負成長 估全年成長4.5至5%

2022/6/2 13:07（6/2 13:26 更新）
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學者表示，中國第二季經濟可能會出現負成長。圖為上海1日解封後外灘觀景台現人潮。（中央社檔案照片）
學者表示，中國第二季經濟可能會出現負成長。圖為上海1日解封後外灘觀景台現人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者2日電）上海財經大學校長劉元春近日表示，今年中國第二季可能會出現負成長，導致上半年平均成長速度在2%左右；但由於刺激經濟等方案，下半年成長速度可望達8%，估全年成長在4.5%至5%間。

今年中國全國兩會（人大、政協）期間，官方定調，全年的經濟成長目標訂於5.5%左右。儘管這是20多年來官方訂出的最低數字，但歷經長三角龍頭城市上海2個月的封城，中國經濟承壓明顯。

據「中國宏觀經濟論壇」消息，劉元春說，「今年我認為盡可能地完成經濟目標，並不意味著我們必須達成5.5%」，政府工作報告的經濟目標，包含六大類，不要過度拘泥於5.5%的目標，要以中國經濟的循環暢通作為基本座標，作為底線目標。

劉元春進一步說明，從過去Omicron、Delta病毒週期演變規律觀察，疫情可能在6月份告段落，但第二季經濟可能會出現負成長，從而導致上半年平均成長速度可能就在2%左右的水準。

他稱，下半年很可能在經濟規劃的一攬子方案的基礎上進行追趕，下半年中國經濟的成長速度可能能夠達到8%左右。今年的經濟成長可能是在4.5%到5%這個區間，「一個常態的增長（成長）」。

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劉元春判斷，這一輪的內外部衝擊比2020年面臨的衝擊還要大，但他對下半年經濟成長還是「非常樂觀」。他說，頒布增量的政策工具、存量的政策進行前移，盡可能地釋放空間，可以預期下半年出現一波較好的成長態勢。

不過，未來中國的經濟還面臨著巨大的風險與不確定性，根據他的分析有4點。第一為疫情，隨著病毒的演化，可能導致疫情防控的成本有所增加；第二，俄烏衝突是否會階段性休戰，抑或是進一步激化；第三，中美間的衝突是否會全面升級；最後是世界經濟會不會出現第二次觸底。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110602

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