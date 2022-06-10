中國智庫：台灣經濟成長因重視提升人口素質

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（中央社台北10日電）中國出生率創新低，但中國智庫發表的報告說，中國人口發展符合世界演變規律，並說台灣因重視提升人口素質，即使人口成長和勞動參與趨緩，也能在第二次世界大戰後實現經濟成長。

由中國國務院發展研究中心主辦的中國智庫網，6日發表「戰後全球主要經濟體人口變化趨勢及啟示－基於30個經濟體人口數據的分析」報告，由該中心的公共管理與人力資源研究所副所長張亮與人力資源研究室副主任錢誠撰寫。

這份報告指出，中國第7次人口普查資料顯示，總人口數成長趨緩，預計「十五五」時期面臨人口總量開始減少的拐點，又因中國加速高齡化且生育率續降，有些觀點認為中國已經出現人口危機。

不過報告說，中國人口雖進入新發展階段，但基本符合世界人口演變規律，並說第二次世界大戰後，全球主要經濟體人口趨勢具有以下特徵，分別是人口增速放緩甚至負增長，出生率和生育率同時下降。

其他還包括人口高齡化，勞動年齡人口占比下降，人口加速向城市和大都會集中，以及重視藉由教育、醫療和社會保障等提升人口品質等。

當中一項特徵「人力資本水準和勞動生產率明顯提升」，報告分析，即使人口規模成長趨緩和勞動參與衰減，有些國家還能保持較高的人均GDP水準，原因在於這些國家勞動生產率和素質的提升。

報告說，據世界銀行（World Bank）的資料，戰後日本、韓國、台灣、香港、新加坡等經濟體快速成長，即因重視提升人口素質，在教育、培訓、醫療和社會保障投注資源，成為經濟起飛和快速成長的關鍵。

綜合以上分析，報告指出，中國已提前進入高所得國家的人口成長趨緩階段，可說有喜有憂，因人口成長趨緩固然減輕資源分配的壓力，得以改善生態環境與人口素質。

報告說，但高齡化趨勢加重社會負擔並導致勞動參與不足，將影響經濟發展，建議當局應積極借鑒已開發國家因應人口低成長的政策。

當前中國快速高齡化且勞動力萎縮，去年出生率創下新低紀錄，總計新生兒數1060萬，也是中共1949年建政以來最低。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人、億萬富豪馬斯克此前在推特發文示警：「許多人以為中國仍執行一胎化政策。」

他說：「儘管已實施三胎化政策，中國去年出生率創下歷來最低！就目前的出生率，中國每個世代的人口將減少40%！人口崩潰。」（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110610