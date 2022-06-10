民生證券董事長馮鶴年失聯3天 今天官宣落馬

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（中央社台北10日電）年薪超過人民幣603萬元（約新台幣2700萬元）的民生證券董事長馮鶴年近日失聯引發關注，陸媒指他7日被有關部門帶走調查。中紀委國家監委今天通報，馮鶴年涉嫌嚴重違紀違法被查。

馮鶴年近日傳出失聯引發關注。據財新網報導，馮鶴年7日被有關部門帶走調查，涉案原因不詳，大概率與6月2日因涉嫌嚴重違紀違法被查的中國證監會前會計部主任王宗成案「一脈相承」。

中紀委國家監委官網10日通報，中國證券監督管理委員會山東證監局前黨委書記、局長馮鶴年涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

官方資料顯示，馮鶴年現年60歲，1997年5月調入中國證監會法律部後，在證監系統工作18年，歷任證監會法律部副主任、非上市公眾公司監督部主任、創業板發行監管部主任等職。

2013年12月，馮鶴年升任山東證監局黨委書記、局長兼濟南稽查局局長。

綜合證券時報、極目新聞、澎湃新聞報導，2015年前後，證監會系統出現離職潮，不少官員主動離職，離開體制下海。2015年7月，馮鶴年也辭去山東證監局局長一職，進入民生證券，同年9月起任該公司黨委書記，2016年12月起出任民生證券董事長兼法定代表人。

民生證券第一大股東是泛海控股股份有限公司，持股31.03%。泛海控股年報顯示，2019年，馮鶴年的稅前年薪為603.44萬元。

馮鶴年被查落馬顯與這波證監系統反腐有關。

去年10月，中央第六巡視組進駐巡視中國證監會黨委後，發現許多問題，還收到反映一些領導幹部的問題線索，轉中紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理。其後，證監系統多名前官員相繼落馬。

其中，中國證監會投資者保護局前一級巡視員曾長虹去年10月被查，中國證監會會計部前主任王宗成6月2日被查。

報導指出，馮鶴年與王宗成和曾長虹，均有在中國證監會創業板發行監管部任職的經歷。（編輯：楊昇儒）1110610