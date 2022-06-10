刺激措施見效 中國汽車銷售開始反彈

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（中央社台北10日電）伴隨著上海放鬆封控後逐步復工復產，加上政府現金補貼刺激了購車活動，中國5月的汽車銷售量開始反彈，達135萬輛，較4月成長30%。

華爾街日報中文網今天報導，中國乘用車市場信息聯席會昨天公布，5月乘用車銷量達135萬輛，較4月的104萬輛成長30%，但與上年同期相比仍下降17%。

報導表示，這一數據表明，儘管中國經濟在經歷痛苦的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封控後顯露出復甦跡象，但汽車行業要徹底回溫仍需時日。

乘聯會秘書長崔東樹表示，5月的乘用車產量相對良好，年增6.5%。這表明恢復供應鏈的努力卓有成效，汽車業能夠迅速恢復。

最近幾個月以來，中國官方為抗擊疫情而採取廣泛封控措施，對企業和消費者造成很大影響，目前則在努力拉動經濟復甦。

中國政府5月時提出減徵車輛購置稅的舉措，減稅額近90億美元，這項政策主要有利於傳統燃油汽車銷售。上海、深圳和廣東等地方政府隨後也推出了各自的激勵措施。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110610