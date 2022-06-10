中俄首座跨國公路橋梁 黑龍江大橋正式通車

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯與中國今天宣布兩國首座跨國公路橋梁黑龍江大橋正式通車。俄羅斯正因入侵烏克蘭與西方展開對抗，轉向亞洲尋求支持。

橋長逾1公里的黑龍江大橋連接俄國遠東阿穆爾州（Amur）首府海蘭泡（Blagoveshchensk）以及中國北部黑龍江省黑河市。大橋早在2年前竣工，但通車典禮因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一直延遲。

通車典禮今天在海蘭泡舉行，開放貨運交通，第一輛卡車在鞭炮聲中駛上橋梁。

根據官方數據，這條大橋造價190億盧布（約3億2800萬美元），為雙線道。

根據中國媒體報導，大橋項目全長19.9公里，於2016年施工、2019年竣工，第二年通過驗收，但因為疫情一直沒有開通，目前也是有限通車，只有貨物運輸能夠通行。

中俄在冷戰時期曾是敵對關係，但過去幾年在政治、經濟面均加強合作，期盼抗衡美國的全球勢力。

中俄邊界長4250公里，自從1980年代末兩國關係正常化以來，雙邊貿易蒸蒸日上，但邊界地區缺乏運輸基礎設施是一直以來的困擾。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110610