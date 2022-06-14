防疫亂象不止 遼寧丹東住戶被錯拉到瀋陽隔離

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（中央社台北14日電）中國嚴苛防疫管控已引起不少民怨，遼寧省丹東市發生一住戶有陽性感染者，整個單元居民被送到瀋陽隔離14天，但解封回家後才發現陽性感染者是另一單元住戶，街道書記還堅稱沒有錯。

人民日報旗下的健康時報報導，近日中國網路流傳一則「錦繡華城拉錯人事件」的影片，內容顯示遼寧省丹東市錦繡華城多名業主（房屋所有人）正詢問社區工作人員，是否存在一單元沒有陽性感染者卻錯被拉走集中隔離，社區工作人員回應：「對」。

健康時報其後訪問錦繡華城5號樓一名住戶，她指影片內容屬實。

這名住戶表示，5月7日接獲社區通知，指5號樓一單元有陽性感染者，所有一單元住戶要轉運到瀋陽隔離。當晚有10多輛公車，除了老人和小孩，所有人都配合前往集中隔離點。但解封回家後住戶們才發現，一單元並沒有陽性感染者。

她指出，先前社區工作者指大樓的13樓住戶是陽性感染者，其後才發現13樓住戶今年在北京一直沒有回丹東，陽性感染者是居於二單元13樓，已經被轉運隔離，但其他二單元住戶沒被轉運隔離。

這名住戶又表示，事實上從4月27日起，一單元所有住戶家中的排煙管道和下水道都按要求全部堵上，也上了門磁及貼了封條，足不出戶14天。

她提到，當地的中共街道書記堅稱沒有封控錯，並說「你們兩個單元封控標準上沒有封控錯，你們樓沒有陽性，但是我們確實是這麼封控你們的，說做這些事完全是按照丹東的防疫政策來的」。

報導指出，據丹東市衛健委網站4月26日通報，對77個小區、住宅樓實行「區域封閉、足不出戶」措施，錦繡華城小區在名單中。

健康時報曾向丹東市衛健委查詢，對方表示隔離政策應諮詢屬地衛健委。健康時報又致電社區支部書記的手機，撥通後對方卻直接掛斷。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110614