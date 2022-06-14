共軍非戰爭軍事行動綱要 中國學者：重對內維穩

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（中央社記者張淑伶北京14日電）中共中央軍委主席習近平近日簽令發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，受訪的中國專家表示，這主要是對國內維穩。至於台海局勢，中國已用「反分裂法」定義動武條件。

「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」全文未公布，上海政法學院教授倪樂雄告訴中央社記者，目前僅能就新華社13日發布的新聞稿來理解，他認為這是有關「和平時期如何使用部隊」的法規化，主要目的還是「維穩」。

所謂「非戰爭軍事行動」涵蓋廣泛，倪樂雄說，對內抗洪救災、對抗疫情、對外軍事交流與協助培訓，這些中國早就在做了，這份綱要則是將相關行動予以規範化。

他認為這份綱要對台灣沒有特殊意義，如果中國大陸對台灣要採取軍事行動，已經有「反分裂法」規範動武的條件，「打起來就是發動戰爭」。

至於外界將「軍隊非戰爭軍事行動」與俄羅斯把入侵烏克蘭說成是「特別軍事行動」聯想，倪樂雄說，中國沒有必要「玩弄名詞」。

中國目前所處的環境，外有俄烏戰爭、內有疫情反覆和經濟壓力，他認為，「從當前形勢來講，這份綱要的目的可能更側重於內」。

另一名不願具名的軍事分析專家也表示，這份綱要反映出對中國國內環境的維穩安排，可以和習近平的「總體國家安全觀」一併看待。

新華社對於這份綱要的報導，首先就提到「堅持總體國家安全觀」。

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根據公開報導，習近平2014年主持召開中央國家安全委員會第一次會議時首次提出「總體國家安全觀」，而所謂國家安全體系包括16種安全，像是政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全......，絕大多數都屬於國內的範疇。

這名專家表示，中共解放軍是「無產階級專政的柱石」，有內外兩重職能，所謂「捍衛國家」不只是對外，也包括對內。「非戰爭軍事行動」範圍很廣泛，通過法規，可能就此把反恐、鎮壓騷亂、救災等行動都更加規範化。（編輯：邱國強）1110614