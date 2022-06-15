金融時報：廣東雖富 卻面臨財政收支均衡難題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北15日電）英國「金融時報」（Financial Times）報導，廣東雖是中國富可敵國的省份，卻因區域發展程度不平均，以及逆全球化導致經貿活動低迷等因素，以致當前廣東省面臨財政收支均衡的難題。

報導說，2021年廣東的生產總值已連續33年穩居全中國之首，甚至超越韓國和俄羅斯，規模相當於全球第10大經濟體，公共預算收入已突破人民幣1.4兆元（約新台幣6兆元），在全中國31省市區中遙遙領先。

報導指出，但廣東的經濟和財政發展，與全球百年未有之變局和中國加快構建新發展格局的大環境習習相關，像是逆全球化和全球貿易摩擦導致全球經濟和貿易活動低迷，勢必影響外向型經濟特徵明顯的廣東財政收入。

報導說，中國經濟從快速成長轉型為重質不重量，廣東對土地收入的總體依賴度不高，但部分城市如廣州對土地收入的依賴度較高，意味著房地產業低迷，將衝擊廣東尤其是部分區域的可支配財力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，因粵港澳大灣區的開發，人口持續流入廣東，產生對公共服務的需求，將對廣東財政支出產生明顯壓力，還有就是推動科技創新發展，保障糧食能源安全，也都需要財政支持。

報導說，而實現區域均衡發展、推動鄉村振興和實現共同富裕，對於廣東而言更是艱巨的任務。因此廣東固然擁有財力雄厚的總量優勢，但未來恐怕面臨諸多財政收支難題。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110615