新疆和田若羌鐵路通車 南疆環沙漠鐵路全線建成

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（中央社台北15日電）中國國鐵集團今天宣布，位在新疆南部、連接和田至若羌的「和若鐵路」將於明天通車營運。自此，新疆南部環繞塔克拉馬干沙漠的2712公里鐵路全線完工，成為全球第1條環沙漠鐵路。

新疆以天山為界分為南北疆，其中南疆南部從西端的喀什到東端的若羌，也就是塔克拉馬干沙漠的南緣，是維吾爾族的主要聚居地，也是新疆相對貧困的地區，早先並無鐵路。直到2010年底，喀什至和田間的喀和鐵路先完工通車，2011年6月起行駛客運列車。

澎湃新聞報導，和若鐵路全長825公里，設22座車站，其中11站開辦客運業務，設計時速120公里，屬於中國國家1級單線鐵路，預留電氣化條件。通車後，和田至若羌最快11小時26分可達，17小時50分可達庫爾勒、24小時23分可達新疆首府烏魯木齊。

根據規劃，和若鐵路通車後，每天將行駛客車2列，沿線旅客列車可直達若羌、庫爾勒、烏魯木齊等地。同時每天行駛貨車8列，沿線的棉花、核桃、紅棗、礦產可藉此運往中國核心地區。

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中國國鐵表示，2018年12月開工的和若鐵路，地處世界第2大流動性沙漠塔克拉瑪干沙漠南緣，有534公里分布在風沙區域，占全線的65%，是一條典型的沙漠鐵路。

中國國鐵說，和若鐵路通車後構成的2712公里環沙漠鐵路，涵蓋南疆地區上千萬各民族群眾，結束了和田地區洛浦、策勒、于田、民豐等縣和巴音郭楞蒙古自治州且末縣等地不通火車的歷史。對便利沿線民眾出行和貨運，帶動資源開發，以及「維護民族團結，鞏固邊疆國防」，助力鄉村振興具重要意義。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110615