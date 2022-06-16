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河北官方喊開健康餐廳 目標2025年不少於5000家

2022/6/16 14:13
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（中央社台北16日電）中國河北省近日宣布，要建設營養健康餐廳，更喊話在2025年全省要設立不少於5000家的健康餐廳。

據新華網等陸媒報導，近日河北省衛健委發布「關於開展營養健康餐廳（食堂）建設工作的通知」，為引導全省居民提高食物營養與合理膳食水準，決定在全省開展營養健康餐廳建設工作。

根據這份通知，河北省要努力提高全省人民營養健康水準，不斷增強群眾獲得感、幸福感。

通知指出，2022年河北省內各市至少要建設50家營養健康餐廳，到2025年達到每市建設不少於500家，全省不少於5000家的目標，「通過示範引領，帶動影響全社會形成合理膳食新風尚，推動國民營養計畫和合理膳食行動向縱深發展」。

通知還要求，各地須根據當地居民營養與健康現狀，結合既有工作基礎和實際情況，選擇一批大型餐廳、機關、醫院、學校食堂以及商業街區、旅遊景區的餐飲服務場所等作為試點先行開展建設活動。

通過試點示範，以點帶面，點面結合，逐步擴大餐飲行業和單位食堂營養健康建設工作覆蓋面。

通知並指，各市及相關部門要針對合理膳食和「減鹽、減糖、減油」（三減）制定工作計畫及實施方案，建立原料採購、營養管理與人員配置等。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110616

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