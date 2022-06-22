專家：中國經濟陷流動性陷阱

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）瑞信亞太區私人銀行董事總經理兼大中華區副主席陶冬近日表示，中國經濟陷入流動性陷阱，持續擴張信用卻無法刺激銀行貸款及企業投資。他認為，當前要穩定經濟局面，關鍵是恢復市場信心。

香港01報導，陶冬認為，多年以來，中國對經濟的調控方式主要是管控信貸閘門。經濟過熱時，官方收緊信貸；經濟下滑時，則鼓勵貸款增長。因此，以往對中國經濟政策，坊間描述「一管就死、一放就亂」。

如今的挑戰在於即使中國央行推出刺激政策，所謂的「亂象」、也就是信貸急增的情況也未出現。他說，企業需求仍然低迷，這個局面是很多年來不曾見過的，可見過去政府的鼓勵貸款工具置於當前經濟環境，效率似乎不高。

至於民間投資低迷的原因，陶冬認為與經濟陷入「流動性陷阱」有關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，這意味貨幣環境已至極度寬鬆的時代，當企業對未來預期出現改變時，央行再怎麼擴張信用，也無法刺激銀行貸款、企業投資、個人消費等。這可能是目前中國經濟面臨的問題。

陶冬並指出，民眾現在對「樓價只升不跌」的信念已打破，即使銀行降低房貸利率，也不足以快速提升消費；因此，要穩定經濟局面，不能單靠貨幣政策，關鍵是恢復市場信心。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110622