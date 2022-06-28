疫情關閉超過3個月 上海迪士尼30日恢復營運

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）經歷超過3個月封園，上海迪士尼今天宣布30日將重新開園營運。初期僅開放線上購票，每日限制入場人數，部分設施與活動仍不開放。園區內的公園、商店等設施日前已先開放。

由於疫情防控因素，上海迪士尼度假區從今年3月21日起暫時關閉，至今超過3個月。直到6月10日，才重新開放園區內的星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道等設施，但不包含上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的2座主題旅館。

根據上海迪士尼渡假區官網今天下午發布，上海迪士尼樂園將於6月30日恢復營運，樂園門票將於6月29日上午7時起重新發售。正式宣告上海迪士尼「解封」，相關話題登上微博的熱搜榜。

公告指出，恢復營運初期採取人流管制，每日門票數量有限，售完即止。門票僅在官方網站、App、官方微信公眾號、預訂服務中心以及各官方旅遊合作平台販售，現場不提供售票服務。

園區內大部分受到遊客喜愛的景點、項目、表演、商店及餐廳都將在限流的前提下恢復運營，然而仍有部分設施與活動維持關閉或暫停舉行。

至於相關的防疫措施，公告提及，所有的遊客都必須接受體溫檢測，並持綠色「隨申碼」（上海使用的健康碼）以及從採樣時間起算72小時內的核酸檢測陰性證明，才可進入園區；在園區內進出包含餐廳、劇院在內不同的區域時，也必須掃該區域專屬的「場所碼」。

公告強調，遊客在園內遊玩期間，無論室內外，必須全程佩戴口罩。（編輯：邱國強）1110628