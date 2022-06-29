中港ETF通 7/4啟動交易

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（中央社台北29日電）中國證監會與香港證監會28日聯合公告，將符合條件的交易所買賣基金（ETF）納入中國與香港股票市場交易互聯互通機制（即滬港通、深港通），並於7月4日開始交易。

據中國官媒證券日報、香港經濟日報等媒體報導，香港證監會行政總裁歐達禮表示，「ETF通」是一個重要里程碑，是互聯互通首度擴展至股票交易以外的領域，將能夠促進香港發展成為ETF樞紐，並凸顯香港在連繫國際資本與中國市場方面肩負的獨特角色。

中國證監會指出，今年5月27日中國證監會、香港證監會發布聯合公告以來，兩地監管機構在ETF納入互聯互通的準備工作上通力合作。

據聯交所及滬深交易所公布，ETF通開通後，僅4家香港掛牌ETF可供中國投資者買賣，分別是盈富基金、恒生中國企業、南方恒生科技、安碩恒生科技。至於北向合資格ETF初始名單則有83檔，其中滬股通占53檔，深股通占30檔。

根據報導，目前中港ETF通相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已準備就緒。

香港特首林鄭月娥先前表示，ETF通是兩地資本市場繼續融合的另一個里程碑，將進一步加強香港連接國內外金融市場的橋梁角色，大大增強投資者對香港市場的信心。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1110627