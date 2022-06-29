李明哲：因公開受審 中國自曝違反言論自由罪證

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（中央社台北29日電）因顛覆國家政權罪被中共構陷入獄5年的台灣非政府組織工作者李明哲說，當時他公開受審，中國在法庭上公布他所謂的罪證，都變成指證中國違反言論自由的罪證，而且是中國給自己的罪證。

自由亞洲電台（RFA）28日刊登專訪李明哲的報導。報導說，李明哲2017年3月入境中國被失蹤2個月後，妻子李凈瑜5月赴美在國會聽證會作證，他自認可獲公開審判，跟他的台灣人身分和美國救援息息相關。

李明哲指出：「我的案子是習近平上台後，所有用顛覆國家政權罪唯一一個公開審判的案件。公開審判有很大的好處，他必須把所謂的罪證搞清楚，不能栽贓我是間諜，也不能說我是去中國嫖娼。」

他說：「中國所有在法庭上公開的所謂我的罪證，都是我在網路上的言論，沒有一個是我在中國實地做了什麼（事情）。他公開審判，他所有證據變成指證它自己違反世界言論自由的罪證，中國給它自己的罪證。」

李明哲形容，公開審判就像演一場戲，還強迫安排辯護律師，才能演得真。他說：「政治案庭前會議就會先排戲，律師、檢察院、按開庭程序完全演練一遍。」

李明哲表示：「連中國官方替同案被告彭宇華請的辯護律師，當時是湖南人大代表，都嚴重質疑，國安單位怎麼可以將網路社交軟體聊天群當成正式組織，還編造有嚴密分工？顯見這判決書有多荒謬，證明中國完全不尊重言論自由。」

他原本打算6月23日至7月10日訪問美國首府華盛頓展開感恩之旅，並赴國會現身說法，原定由國會議員史密斯（Chris Smith）親自接待，當年李凈瑜在美國出席的救夫聽證會也是由他主持。

可惜因李明哲在獄中接種的3劑中國疫苗不被美國接受而無法成行，對此他說，美國疾病管制暨預防中心（CDC）依照規定獨立行使職權沒有錯，雖有遺憾，相信以後還有機會。

李明哲表示，接種疫苗有一定危險性，若要在台灣補打，得再打2劑，暫時不考慮，並說自己只是平民，未來等疫情好轉，或美國邊境政策改變後再赴美。

針對不少網路流言聲稱，國際救援根本沒有用，所以他才被關5年，李明哲表示，最近拜會多個公民團體表達感謝都強調，包括美國、歐盟、聯合國、歐洲議會等每一個國際救援，都發揮了關鍵作用。

李明哲說，他有責任說清楚，國際救援發揮的作用，並說：「中國藉由我的案子，把管轄權無限延長到它從未統治過的台灣，包括把網路言論都當成顛覆國家政權罪證，打壓言論、網路，管轄手臂伸長到所有世界上使用中國社交軟體的人」。

他表示：「這是中國對世界民主自由價值的衝擊，包括最近把台灣海峽視為內海，這都是對台灣主權很大的侵害。」

李明哲說，中共領導人習近平上台後，很多人都因顛覆國家政權罪判刑，但他們沒有一個反對共產黨或推翻共產黨統治，都只是告訴執政者要依法行政，人民可以用法律維權自己權益。

他表示，這些人的努力都是想方設法建立公民社會，落實依法行政，但是他們被法辦治重罪，突顯中國政府對民眾要求依法行政感到很恐懼。

李明哲說，當中國人民普遍切身體會中國政府不可能依法行政，一定會反感這個體制並且對於中國政府構成壓力，相信終有一天，中國人民必定受不了這個不依法行政的政府。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110629