中國也要凍漲油價 原油每桶130美元以上啟動
2022/6/29 18:33（6/29 18:51 更新）
中國官方29日宣布，若國際市場原油價格高於每桶130美元，國內成品油價格將不上調，並對煉油企業給予相應價格補貼。圖為28日，山西太原一座加油站。（中新社提供）中央社 111年6月29日
（中央社台北29日電）國際油價持續走高之際，中國官方今天宣布，若國際市場原油價格高於每桶130美元，國內成品油價格將不調漲，並對煉油企業給予相應價格補貼。中國目前95汽油零售價約每公升新台幣43元。
據中國「原油石油價格網」即時油價，至截稿，美國西德州中級原油交割價為每桶112.6美元，倫敦北海布倫特原油為114.19美元。
中國財政部、國家發展改革委29日發布「關於做好國際油價觸及調控上限後實施階段性價格補貼有關工作的通知」。
「通知」稱，為保障成品油安全穩定供應，降低實體經濟運行成本，減輕消費者負擔，經中國國務院同意，當國際市場原油價格高於國家規定的成品油價格調控上限（每桶130美元）時，成品油價格階段性不再調漲。
「通知」並稱，屆時將對煉油企業實行階段性價格補貼，政策持續時間暫按2個月掌握，後續如國際市場原油價格繼續高於國家規定的成品油價格調控上限，將提前明確相關調控政策。
依照中國「石油價格管理辦法」規定，國內汽、柴油最高零售價格根據國際市場原油價格變化情況，每10個工作日調整一次。
綜合陸媒報導，今年以來，中國已動態調整油價12次，其中10次上漲，油價持續攀高。
中國國家發改委28日午夜進行2022年油價第12次調整，國內汽、柴油價格分別下調人民幣320元/噸和310元/噸。這是今年第2度調降油價。
調整後，中國多地的95汽油零售價跌破10元大關，平均約每公升人民幣9.7元（約新台幣43元）。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110629
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