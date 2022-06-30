中國農產換房策略 凸顯限跌令造成房企銷售壓力

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）近日中國多地房地產企業傳出「農產換房」銷售策略引發議論，甚至被當成揶揄的話題。分析提及，這樣的情況反映在地方政府的「限跌令」之下，企業面臨銷售壓力只能各出奇招。

為了挽救經濟、刺激市場活絡，中國各地將「救房市」列為重點項目。房地產業曾經被大力監管，如今取而代之的是各項鼓勵政策。

據澎湃新聞報導，為了維持房地產市場穩定，從去年下半年以來已至少有22個城市發布政策或指引，要求房企不得隨意降價銷售。然而限價政策看似著重「穩經濟」，卻使得企業無法根據市場實際情況降價促銷，無法藉由快速銷售保持金流暢通，形成了進退兩難的不利局面。

報導引述克而瑞研究中心發布的「2022上半年總結與展望」顯示，2022年上半年中國房地產市場趨緩的壓力持續，市場信心不足與疫情影響，市場整體的供需和成交都沒有明顯回暖的跡象。

資料顯示，今年前5個月，近8成百強房企累計業績年降幅超過30%。今年以來大部分房企選擇不公布業績目標，或是主動調降了全年目標，但目前企業實際的業績達成情況仍不及預期，年內銷售壓力仍大。

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報導指出，一刀切式的限價管控，使得房企陷入進退兩難的尷尬局面。因此各種「花式自救」手段紛紛出爐，近期引發熱議的「小麥換房」、「大蒜換房」、「西瓜換房」、「水蜜桃換房」就是吸引購房者，以加速去庫存、增加現金流的手段。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進在報導中提及，「農產換房」是藉降低購房成本，刺激農民的消費力，激發合理的住房消費需求。但若變相逃避監管政策，就不可取。目前部分地區執行限價，若房企以行銷手段變相迴避限價，也會造成風險和問題，需要謹慎注意。（編輯：唐佩君）1110630