中國取消行程碼星號放寬出行 專家：未放鬆防控

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（中央社台北30日電）中國政府逐步放寬居民出行限制，工信部昨天宣布，取消通信行程卡（行程碼）「星號」標記。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友說，這既非放鬆防控，也不意味放棄動態清零。

中國工業和信息化部官網昨天下午公布，為堅決落實「外防輸入、內防反彈」總策略和動態清零總方針，支撐高效統籌疫情防控和經濟社會發展，方便廣大用戶出行，即日起取消通信行程卡星號標記。

通信行程卡是中國官方因應疫情所開發的軟體，透過手機定位，可顯示民眾過去14天到訪城市是否存在COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）中、高風險區域，標有星號「*」代表有。許多城市不接受帶有星號民眾進入。

香港01報導，吳尊友今天發文表示，通信行程卡的「星號」，為最大限度將可能感染風險的民眾納入防控視野，特別是在疫情嚴峻複雜的特殊時期，發揮了一定的作用，取消「星號」標記不會增加傳播風險。

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他解釋，「星號」標記與隔離是兩個不同的概念，沒有必然的關係。在個別基層地方，有可能出現防控措施層層加碼的現象，對有「星號」標記的民眾也採隔離措施。這種做法是錯誤的，不符合科學防控、精準施策精神。有這種情況的地方，在「星號」標記取消後，相關錯誤做法也應相應終止。

至於取消「星號」標記的正面影響，吳尊友表示，這有利於真正統籌疫情防控和經濟社會發展，對於促進人員流動、活躍經濟發展，將發揮積極推動作用，有利於「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」主要措施的落實，可能出現的過度防疫也不再有任何藉口。（編輯：周慧盈/唐佩君）1110630