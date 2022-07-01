習近平離港後 香港考慮改掛8號風球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）中國國家主席習近平一天半訪港行程期間，香港天候不算好。今早習近平主持新一屆香港政府官員宣誓期間，香港正懸掛3號風球，習近平離港後，香港天文台表示考慮在今晚6至9時改發8號風球。

習近平2年多來首次離開中國大陸出境訪問，但香港疫情正升溫，而且天候不算好。香港天文台於6月29日發出今年首個一號風球，習近平6月30日下午乘高鐵抵港，30日晚上天文台改發3號風球。當天晚上習近平沒有在香港過夜，先返回深圳。

今天早上香港仍懸掛3號風球，七一升旗禮舉行期間，從電視畫面可聽到大風呼呼在吹的聲音，有出席升旗禮的女士頭髮被吹亂了。

今天早上習近平再來港，從西九高鐵站前往會展中心，主持新一屆香港主要官員宣誓儀式，港媒報導，他之後到中環視察駐港解放軍軍營，下午約1時到西九高鐵站離開。

習近平離港之後，香港天文台表示，會考慮在今晚6時至9時改發8號烈風或暴風信號。今次習近平旋風式訪港，未知是否也與天候有關。（編輯：陳沛冰）1110701