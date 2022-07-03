中國疫情安徽連日逾百受矚 香港依舊嚴峻

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（中央社台北3日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例385例（含確診與無症狀感染），其中安徽疫情出現連續逾百例情況受矚，另江蘇無錫今通告市民非必要不離錫，此外香港疫情新增逾2000例，疫情依然非常嚴峻。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7月2日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例104例，當中本土病例75例。另本土新增無症狀感染者本土310例。

本波以安徽疫情較受矚目，據衛健委資訊，安徽新增292例（含確診61例及無症狀感染231例）。

根據澎湃新聞今天報導，安徽疫情以泗縣為主，因位於安徽的東北門戶，與江蘇的徐州、宿遷接壤，省際間的人員來往較多。疫情自6月26日開始，近2天連續出現病例逾百例情況。

安徽省疫情防控應急綜合指揮部辦公室負責人表示，泗縣疫情初期源頭不清、底數不明，為阻斷傳播鏈，當地已第一時間實施社會面管控，全縣靜態管理、人員足不出戶，6月26日發現疫情並管控後未出現外溢，從目前看，本輪疫情總體可控。

此外，新京報報導，江蘇省無錫市疫情聯防聯控指揮部今天發布通告，指2日上午對集中隔離和重點風險人員進行核酸檢測中發現31名初篩陽性。經市疾控中心覆核為陽性，隨即轉運至市定點醫院診療，涉及病例居所、工作場所的重點區域已迅速落實管控措施。

通告還進一步要求，廣大市民非必要不離開無錫，自覺做到少出門，提倡單位職工、企業員工點對點出行，減少參加聚集性活動。但若市區居民確需離開無錫，須在交通道口配合查驗48小時內核酸檢測陰性證明或24小時內採樣證明。

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在港澳疫情方面，其中香港特別行政區迄今累計338679例（出院64131例，死亡9405例），澳門特別行政區348例（出院83例）。

香港電台2日報導當地新增2227例確診，當中2084例是本地感染，新增3例死亡。香港衛生防護中心發言人強調，疫情仍然非常嚴峻，強烈呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會。（編輯：唐佩君/沈朋達）1110703