網傳上海公安系統遭駭 10億公民個資售20萬美元

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中國網路瘋傳疑似發生大規模的個資外洩案，有駭客近日在某論壇上放話稱，出售上海公安系統數據庫，10億公民個資賣20萬美元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北4日電）中國網路瘋傳疑似發生大規模的個資外洩案，近日有駭客在某論壇上猖狂放話稱，出售上海公安系統數據庫，「包含10億中國公民的訊息，以20萬美元出售」，目前中國官方未有證實和回應。

「星島日報」今天報導，6月30日上午有位帳號名為ChinaDan的網友在某論壇發布消息稱：「上海國家警察數據庫（SHGA.gov.cn）遭到洩露，數據詳情有10億中國國民居民訊息和數十億病例記錄，包括姓名、地址、出生地、身分證、手機號碼及所有犯罪/案件詳情。」

這位網友稱：「我以20萬美元（約新台幣596萬元）的價格出售所有這些數據。」

根據網傳截圖顯示，數據庫訊息包含巨量且詳盡的警方情資，涉及報案時間、報案人電話、報案人描述的具體事件內容等。

例如，「2005年5月9日零時30分許，被害人寧某某打110報案稱：其被一男子尾隨至海灣旅遊區供銷社商品房某號門口時，被該男子用手捂住嘴，搶走被害人隨身攜帶的黃色拎包……」。

又如，「2018年7月27日，報警人在黃浦某小區稱，有一個1.6米的20多歲山東口音女子在上址招嫖，無人望風，不方便指認，請民警到場處理」。

報導指出，即使微博等社群網站極力封鎖消息，但仍令輿論嘩然，若事件屬實，將會是中國有史以來最大規模的數據洩露。目前中國官方未有證實和回應。

有網民呼籲官方回應：「震驚，也不知道真的假的，要假的趕緊闢謠啊！」、「說實話我的訊息洩露與否已經無所謂了，但掌握國家機密的人和科研人員的訊息，這要泄露了，間諜竊聽那簡直太容易。」

另有中國網友貼出圖片，指這次駭客求售10個比特幣（20萬美元），以目前美元兌換人民幣來計算，僅需人民幣134.02萬元。

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因此有網友質疑以這麼龐大敏感的數據庫而言，只賣10個比特幣過於廉價，不像是真的。也有人質疑一些人的資料顯示，他們已經高齡近120歲，有人回答這可能是沒有更新資料一路延用所致。

另中國網友分析，這份資料可能是從阿里雲等中國的民間私有雲端資料庫外洩，顯示中國政府對資料庫的管控相當不嚴謹，把國家數據放在民間伺服器上卻沒有好好控管。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1110704