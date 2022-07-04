克強指數3大指標下降2項 港媒：中國經濟現挑戰

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（中央社台北4日電）中國經濟陷入遲滯，被中國國務院總理李克強視為榮枯3大指標的「克強指數」─用電量、鐵路貨運量、銀行貸款，除銀行貸款外的2大指標6月來均呈下降。港媒指出，這反映中國經濟面臨挑戰。

香港01引述央視新聞報導，中國國務院「物流保通保暢工作領導小組辦公室」今天發表監測匯總數據指出，陸運方面，7月3日單日中國全國鐵路運輸貨物1033萬噸，較前1天下降0.43%，幅度不大；但全國高速公路貨車通行590.21萬輛，卻較前1天驟減12.04%。

海運方面，7月3日單日監測中國各港口完成貨物吞吐量2916.6萬噸，較前一天下降4.3%；完成貨櫃吞吐量63.8萬TEU，較前一天增加2.2%。

空運方面，中國民航保障貨運航班678班，其中國際貨運517班，國內貨運161班，總數較前1天下滑11.8%。

至於用電量，報導引述中國國家能源局6月15日發布數據顯示，5月份中國全社會用電量年減1.3%。其中第一、二、三產業用電量分別年增6.3%、年減0.5%、年減4.4%。是今年以來全社會用電量單月第2次出現衰退，也是繼4月後連續2個月用電量下降。

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銀行貸款發放量方面，據中國人民銀行6月10日公布的5月份社會融資規模增量數據顯示，5月底對實體經濟發放的人民幣貸款餘額，占同期社會融資規模存量的61.4%，較去年同期微增0.2個百分點；對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.82兆元，較去年同期增加3936億元。

不過，由於中國第2季經濟表現疲軟，在官方引導下，各金融機構大力釋放資金，以各種辦法招徠企業及個人貸款，貸款數量是否因此而告上揚，還有待更多資訊加以佐證。（編輯：邱國強）1110704