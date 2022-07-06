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港人李子賢偷渡台灣不成入獄 又因暴動襲警坐牢

2022/7/6 10:30
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（中央社記者張謙香港6日電）李子賢等參與「反送中」運動的12港人，先前因偷渡台灣不成相繼被捕入獄，去年初李子賢服刑期滿，昨天又因暴動和襲警罪，被法官判坐牢3年半。

2019年9月底，港島的主要商業區與政治中心「金鐘」爆發「反送中」示威，現年31歲的李子賢參與其中；當時警方抓人，他拿磚頭砸警員頭，被捕後執法人員在他的背包搜出束線帶及鐵條等。

李子賢昨天在區域法院承認暴動罪及襲警罪，法官判刑表示，要阻嚇襲警罪行，絕不姑息。

此前的2020年8月，李子賢、李宇軒等12名「反送中」支持者試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人被判入獄7個月，另外兩人入獄3年，兩名未成年者獲釋。

去年初，李子賢等服刑期滿，移交香港警方處置。這8人中，只有李宇軒涉嫌違反港區國安法，其餘7人則是涉及暴動罪、製造爆炸品罪等。

李宇軒是民間組織「香港故事」成員，這個組織被視為主張「港獨」。

去年8月，李宇軒及法律助理陳梓華承認，串謀壹傳媒創辦人黎智英和黎的私人顧問賽門（Mark Simon）等，透過「重光團隊」（SWHK）請求外國制裁香港，高等法院已開庭審理兩人，預定9月再審。（編輯：曹宇帆）1110706

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