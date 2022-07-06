李家超：世界小人多 須對外說好香港故事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港6日電）香港新任行政長官李家超今天表示，雖然香港是「君子」，但世界有很多「小人」，港府要對外說好「香港故事」。

李家超上任一週後，今早首次到立法會出席答問大會。在會上，有議員質問港府如何應對外國勢力「抹黑」香港，說好「中國及香港故事」。

綜合本地媒體的報導，他回應說，香港需要大力宏揚「愛國愛港」主流價值觀，包括做好傳統教育，也要在媒體、新聞工作者及文化藝術層面推動工作，同時要對外說好「香港故事」，講出香港成就，令港人及國際認同。

他表示，要說好「香港故事」，首先要整理出香港的優勢，建立理論基礎表達出來，之後要用好各種平台及放膽說話。

李家超聲稱，雖然香港是「君子」，但世界上有很多「小人」，香港對自己的成就，不能再採取「有麝自然香」的態度，要「畫公仔畫出腸（說清楚）」。

他說，會派遣官員外訪，說好「香港故事」。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，港府接連實施港區國家法及改變選舉制度，受到美國和歐洲等國家指責破壞「一國兩制」，香港與這些國家的關係變差，國際形象也受損。（編輯：周慧盈）1110706