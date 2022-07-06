中俄關係非上不封頂 俄艦入釣魚台海域也被監控

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（中央社台北6日電）香港「南華早報」（SCMP）今天報導，一艘俄羅斯戰艦行經東海，中國海軍艦艇全程監控，中國專家說，解放軍對付其他外國船隻都如此，也有專家說，日本不免懷疑，這是否中俄兩國串通好的。

南華早報引述日本共同社2日報導，中俄船艦1日在引發主權爭議的釣魚台海域附近出沒。

南華早報報導說，中國海軍監控駛入東海的俄軍戰艦之際，正值中俄兩國共組聯合戰線以對付來自美日兩國的壓力，此前今年5月間，兩國戰略轟炸機飛越日本海。

因此日本早稻田大學副教授張望則說，俄艦闖入釣魚台海域，使得東亞的爭端更棘手，因中俄兩個月前曾經在東海聯合軍演，日本不免質疑，此舉是否兩國串通好的，一搭一唱對日本施壓。

遠望智庫研究員、北京軍事專家周晨鳴認同這起事件與中俄之間的交流合作無關，並說這回解放軍並未調派任何戰艦與這艘闖入釣魚台海域的俄艦會合，中國軍艦本應攔截並監控，因解放軍對付他國船隻也是如此。

他說，解放軍攔截的用意在於避免誤解和誤判，因為若俄艦駛入敏感水域，理當知會中國海軍。

日本已就此於1日向中國表達抗議，隔天凌晨4時35分，兩艘中國海警船艦駛入釣魚台附近海域，日本再度表達強烈不滿，據日本海上保安廳，中國船艦已連續81天在釣魚台附近的爭議海域出沒。

中國外交部發言人趙立堅則稱，釣魚台是中國固有領土，中國船艦往來穿梭附近海域合理且合法，日本方面無權說三道四。

共同社報導說，日本並未向俄國表達抗議，因俄國並未聲稱釣魚台主權是他們的，而且俄艦行經爭議海域，很顯然是為了躲颱風。

上海政法學院國際事務與公共管理系教授倪樂雄表示，俄艦現身東海意在告訴日本，不論是否蓄意闖入釣魚台海域，日本就是當前中俄的共同敵人，但倪樂雄與周晨鳴都說，中國絕不會讓第3方介入領土爭議。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今年2月4日出席北京冬奧開幕式，並與習近平舉行當面會談，中國外交部官網隔天刊登前次長樂玉成聲稱，中俄關係「上不封頂」文章。

樂玉成當時表示：「中俄關係這列快車永遠在路上，沒有終點站，只有加油站。」中方沾沾自喜。

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孰料，20天後，俄羅斯悍然入侵烏克蘭，「日經亞洲」（Nikkei Asia）3月1日的分析文章指出，如果習近平當時得知，俄羅斯將在3週後入侵烏克蘭，並且激起全球公憤，他可能不會強化與俄羅斯的關係到這種程度。

因此樂玉成「上不封頂」的公開宣稱令中方尷尬至極，樂玉成更淪為各方嘲諷的對象，上月15日，中共領導人習近平與蒲亭通電話前，樂玉成降調廣電總局副局長。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110706