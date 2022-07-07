陸委會正告對岸 切勿介入干預年底地方選舉

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（中央社記者沈朋達台北7日電）台灣年底將舉行地方選舉，陸委會發言人邱垂正今天說，正告境外有心人士切勿介入干預台灣內部事務，若有不法案件，相關機關會積極偵辦以保障民主憲政正常運作。

邱垂正今天在大陸委員會例行記者會中，做上述表示。

他說，舉世皆知，中共對台灣統戰滲透干預的情況相當嚴重，歷來操作文攻武嚇、金援利誘、落地招待、資訊操控，甚至駭客攻擊等各種手段，企圖影響民主選舉。

邱垂正表示，台灣今年11月將舉行地方選舉，陸委會要再次正告「境外有心人士」，應尊重台灣的民主制度，停止一切不當的操弄作為，切勿不當介入台灣選舉及干預台灣內部事務，有關機關將嚴密掌握相關情勢，強化安全管理作為。政府也將積極偵辦涉及不法的案件，以確保台灣民主憲政的正常運行。

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台北地檢署近日偵辦愛國同心會在台發展組織案，查出該會收取中國大陸國務院台灣事務辦公室，及廣東、上海、湖北和北京等多省市台辦的資金，在台攻擊法輪功和香港民主派人士，並涉及賄選。

國台辦發言人朱鳳蓮6日對此回應稱，相關報導子虛烏有、惡意造謠，「是民進黨當局出於謀獨本質和政治私利，羅織罪名打壓島內支持統一、反對台獨力量的又一惡劣政治操弄」。（編輯：楊昇儒）1110707