林青霞香港豪宅全屋防彈玻璃 增加滅火難度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港8日電）藝人林青霞的香港豪宅今天凌晨起火，據報導，由於住宅面積大、間隔複雜，加上感應器多及使用防彈玻璃，增加了消防員的滅火難度。

綜合本地媒體的報導，這座位於九龍飛鵝山安達臣道的獨立屋凌晨起火，焚燒超過8小時後，消防員於今早8時許撲滅。

在場指揮滅火的消防處高級消防區長陳富山向媒體說，處方出動了163名消防及救護員到場施救，使用4條滅火喉及派出4隊人員救火，期間還使用配備熱能鏡頭的無人機俯瞰現場，從高空找尋火源。

他說，救火過程遇上一定困難，一是住宅位於偏遠半山，要額外增加輸水喉供水救火；二是住宅面積非常大，屋內又有很多間隔、陳設和裝飾，加劇火勢蔓延，令濃煙密布，影響消防員推進。

另有報導指出，林青霞的豪宅遍布感應器，在斷電情況下，大門無法開啟，增加了救火難度。這座豪宅全部使用防彈玻璃，消防員難以敲破玻璃向室內射水。

據報導，這次火災的起火源頭是二樓一個洗手間，但媒體刊登的圖片看，除了起火源頭，整座大宅大致未受影響。（編輯：周慧盈）1110708