美參議員訪台 共軍：在台灣周邊海空域戰備警巡

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（中央社台北8日電）美國參議員史考特昨天訪台，中國國防部今天稱，美方此舉嚴重破壞中美兩國兩軍關係。針對美台勾連挑釁惡劣行徑，解放軍東部戰區近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。

據中國國防部微信公眾號，中國國防部新聞發言人吳謙8日在例行記者會答覆有關提問時，作以上表示。

吳謙還稱，台灣問題純屬中國內政。祖國統一是絕對要實現的，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。中國人民解放軍全時待戰、隨時能戰，採取一切必要措施，堅決挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

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中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮下午也透過書面回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國會一些議員有關錯誤言行干涉中國內政，縱容支持「台獨」分裂活動，十分危險。民進黨當局企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，註定失敗。

路透社報導，因為擔任美國共和黨參議院全國委員會主席和參議院軍事委員會委員的資深共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）訪台，數架中國戰機今天飛越台灣海峽北部水域中線，「明顯釋放出挑釁訊息」。（編輯：楊昇儒）1110708