阿拉伯世界對民主失望 恐導致中共獨裁體制擴散

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（中央社台北11日電）英國廣播公司（BBC）報導，調查發現，中東和北非的阿拉伯人正失去對民主的信心。專家說，阿拉伯世界的公民可能正轉向其他政治制度，像是中國的一黨專政。

報導說，BBC委由網路組織「阿拉伯晴雨表」（Arab Barometer）採訪9個國家和生活在巴勒斯坦的民眾將近2萬3000人，大多數人同意民主制度使經濟更疲軟。

像是突尼西亞，這個國家10多年前爆發茉莉花革命，掀起中東和北非阿拉伯之春浪潮，但根據突國上週公布的憲法草案若獲得通過，這個國家可能會重返威權體制。

阿拉伯晴雨表主任羅賓斯（Michael Robbins）說，人們日益發覺，民主不是完美的政府形式，整個中東地區很多人挨餓，人們需要麵包，對於現有體制感到沮喪。

羅賓斯表示，阿拉伯世界的公民可能正尋求其他政治制度，例如中國模式，即一黨制專政。他說，過去40年，這種模式使中國大量人口擺脫貧困，「這種快速的經濟發展是許多人正希望得到的」。

但不僅阿拉伯世界國家，當前全球多國陷入糧食危機，中國在全球各地搜刮並屯糧是主要關鍵。據去年12月「日經新聞」（Nikkei Asia）報導，中國人口只占全球不到2成，卻儲存全球一半以上玉米和其他穀物。

報導指出，因向美國、巴西和其他供應國大舉採購，中國大豆、玉米和小麥進口量猛增2至12倍。牛肉、豬肉、乳製品和水果進口量也增長2至5倍。

此外，中國還大舉收購國外食品公司，像是歐洲肉類加工公司及紐西蘭製乳公司，當時的預估至今上半年，中國極可能坐享全球7成玉米儲量、6成水稻和5成小麥。

至於中國歷經40多年的改革開放，是否真如阿拉伯世界民眾的想像，大量人口擺脫貧窮？固然中共領導人習近平致力於追求全中國的共同富裕，但國務院總理李克強曾於2020年5月坦承，現實並非如此。

當前中國總人口約莫14億，當時他說，估計6億中低收入及以下民眾，他們平均每月收入大約人民幣1000元（約新台幣4445元）左右。

隨後中國國家統計局也稱，2019年數據，共40%家庭戶屬「低收入組」和「中間偏下收入組」，估計共6億1000萬人，每人年均收入人民幣1萬1485元（新台幣約5萬1058元），月均收入「近1000元」（實際957元）。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110711