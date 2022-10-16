突尼西亞經濟危機引發不滿 數千民眾上街怒吼

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（中央社突尼斯15日綜合外電報導）法新社記者表示，數千名突尼西亞民眾今天在首都突尼斯（Tunis）示威抗議，抨擊總統薩伊德（Kais Saied）奪權，要求有人要為國家長期以來的經濟危機負起責任。

薩伊德去年7月發動戲劇性奪權行動，接著修憲展開一人統治生涯。批評人士表示，這等於讓突尼西亞這個在阿拉伯革命浪潮「阿拉伯之春」（Arab Spring）中唯一建立民主的國家返回專制老路。

法新社報導，示威民眾今天在突尼斯高呼「下台！下台！」、「革命反對獨裁者薩伊德」以及「政變必敗」等口號。

這場遊行由反對派聯盟「救國陣線」（National Salvation Front）主辦，其中也包括「伊斯蘭復興運動黨」（Ennahdha）。伊斯蘭復興運動黨是一支獲伊斯蘭教啟發的政黨，一度把持國會，直到薩伊德解散國會為止。

有抗議人士援引在貧窮與失業的雙重打擊下，人民愈來愈絕望，薩伊德若不走，「突尼西亞就沒有未來」。

救國陣線已經宣布，他們將杯葛12月的投票，抵制選出一個全新但權力受限的國會。

伊斯蘭復興運動黨最大的意識形態對手自由憲法黨（Free Destourian Party），今天同樣在首都發起示威活動。有60幾歲的民眾說，薩伊德「毫無作為，情況一天比一天還要壞」。

內政部告訴法新社，約1500人響應伊斯蘭復興運動黨率領的抗議行動；近1000人出席了的示威活動。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1111016