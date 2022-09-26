突尼西亞政經危機 民眾抗議缺糧高物價

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（中央社突尼斯25日綜合外電報導）突尼西亞首都突尼斯一個貧民區今晚有數百名民眾示威，抗議貧窮、高物價和糧食短缺。突尼西亞正遭受經濟和政治危機，抗議活動讓總統薩伊德政府面臨壓力不斷升高。

路透社報導，突尼西亞因無力支付一些進口商品費用，導致商店中許多食品短缺，而通貨膨脹更接近9%，民眾不滿情緒日益升高，政府正費力重振公共財政。

自薩伊德（Kais Saied）去年控制行政權並解散國會以來，這個北非國家也處於嚴重的政治危機之中，反對者稱薩伊德解散國會是政變。

在首都貧困的杜阿希徹區（Douar Hicher），有些抗議民眾高舉麵包，有的人嗆聲「薩伊德在哪裡？」還有憤怒的年輕人燃燒輪胎。

抗議群眾高呼「工作、自由和民族尊嚴」、「我們不能支持瘋狂物價飆漲」及「糖在哪裡？」等口號。

突尼西亞的食物短缺情況正在惡化，超市和麵包店的貨架上空空如也，加劇民眾對高物價的不滿，許多人得花數小時來找糖、牛奶、奶油、食用油和大米等。

突尼西亞目前遭受最嚴重的財政危機，正尋求國際貨幣基金（IMF）的貸款，以避免公共財政崩潰。

突國政府本月將桶裝瓦斯的價格提高了14%，這是12年來頭一遭，又在今年內連4次調升燃料價格，這是減少能源補貼計畫的一環，以符合國際貨幣基金要求的政策變革。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110926